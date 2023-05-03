Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, nisanda aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 2,39 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 oldu.

TÜİK, enflasyonun bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 67,20 arttığını hesapladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

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Verilere göre, gıda enflasyonu nisanda yüzde 53,92 oldu. Ulaştırmada ise yıllık fiyat artışları yüzde 25,56 olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, Nisan 2023'te bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, altı temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Nisan ayında en çok kuzu eti pahalandı. Kuzu eti fiyatlarındaki artış yüzde 21,47 oldu. İkinci sırada da yüzde 13,34 ile Dana eti yer aldı. Üçüncü en pahalanan ürün olarak ise yüzde 12,05 ile şehirlerarası otobüs yolculuğu oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Mart'ta aylık enflasyon yüzde 2,29, yıllık enflasyon ise yüzde 50,5 olarak açıklanmıştı.