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Medya Merakla beklenen dizi! Destan ne zaman başlayacak? Flaş iddia
Medya

Merakla beklenen dizi! Destan ne zaman başlayacak? Flaş iddia

ATV'den seyirciyi ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor. Fragmanlarıyla da merak konusu olan Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga) yer alıyor. Peki Destan ne zaman başlıyor? Destan hangi gün yayınlanacak? Destan oyuncuları kimler? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:33:00 -
Merakla beklenen dizi! Destan ne zaman başlayacak? Flaş iddia

Destan, ATV ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitlemeye geliyor. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde oynadığı dizi merakla bekleniyor.

Destan ne zaman başlayacak?

Destan adlı Türk Orta Asya tarihini anlatan Destan dizisinin 1. bölümünün 7 Kasım Pazar günü ekranlara geleceği iddia edildi.

Destan hangi kanalda yayınalanacak?

Akkız'ın hayatını konu alan Destan, ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İşte Destan oyuncuları:

Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar
Burak Tozkoparan
Deniz Barut - Ece
Ecem Sena Bayır
Burak Berkay Akgül
Esra Kılıç

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