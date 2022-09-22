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Yerel Merakından canından oluyordu! İncir ağacına tutunarak hayatta kaldı
Yerel

Merakından canından oluyordu! İncir ağacına tutunarak hayatta kaldı

Bursa'da sağanak yağışın ardından yükselen sulara baktığı sırada dereye düşen 52 yaşındaki adam incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kalırken, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:33:00 -
Merakından canından oluyordu! İncir ağacına tutunarak hayatta kaldı

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte derelerin suyu yükseldi. Yükselen sulara baktığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Menderes Kahveci (52), incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı. Polis ekiplerinin uzattığı urgan ve merdivenle yukarı çekilen Kahveci, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

İncir ağacında hayata tutundu

Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerdeki suyu debisi yükselirken, vatandaşlar ise ani yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırdı. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı.

 

Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmaya çalıştı.

Çok korktuğu gözlenen Kahveci, son bir cesaretle ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahveci, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

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