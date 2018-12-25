Merak etmeyin büyüme ağrısı olabilir



Büyüme ağrısı, 3-12 yaş arası çocuklarda genellikle bacaklarda (dizin arkası, uyluk ve baldırlarda), akşam ve geceleri ortaya çıkan ve uykudan uyandıran, birkaç dakikadan birkaç saate dek sürebilen, nedeni bilinmeyen ağrılardır. Eklem veya kemikte değil, kasta ağrı söz konusudur. Genelde, artmış fiziksel aktivite sonrası görülür. Bazen günlerce ağrı olmazken, bazen de tekrar başlayabilir.

Ne Zaman Hemen Doktora Gitmeli?

Dikkatle gözlemleyin çocuğunuzda eğer,

Ağrıyla birlikte ateşte varsa

Yürürken topallıyorsa

Eklemlerde şişlik, kızarıklık varsa

Günlük normal aktivitelere engel olan bir ağrı varsa.

Büyüme Ağrısı teşhisi İçin Neler Gerekir?

Genelde, doktor öyküden büyüme ağrısından şüphelenir. Fizik muayenede bulgular normaldir. Şüpheli bir durum varsa, kan testleri, filmler gerekebilir.

Büyüme Ağrısı Tedavisinde Ne Yapılır?

Çocuğa ve aileye olayın masum olduğu açıklanıp bilgi verilir.

Ağrı sırasında masajdan yarar görecektir.

Gerekirse ağrı kesiciler kullanılabilir.

Kas germe egzersizlerinin yararı olabilir.