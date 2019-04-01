Merak ediliyordu... Sarıgül'e şok!
Türkiye bugün sandık başına gitti. 54 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. İşte seçim sonucunun en çok merak edildiği ilçelerin başında gelen Şişli'nin seçim sonuçları ve oy oranları...01 Nisan 2019 Pazartesi 06:36
Anadolu Ajansı'nın verilerine İstanbul'un Şişli ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı Muammer Keskin önde giderken CHP'den DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül ise ikinci sırada yer alıyor.
Saat 04.24'te güncellenen sonuçlara göre sandıkların %97.02'i açılmış durumda. Muammer Keskin %48.28, Mustafa Sarıgül ise %29.08 olarak dikkat çekiyor.
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