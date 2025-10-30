Merak edilen konuları paylaşacak! AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Akit TV'nin konuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değişim çağrısı sonrası Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılıp AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen ve tüm İstanbul’u adım adım dolaşarak halka temas eden Abdullah Özdemir, Yusuf Ozan Demir’in operatörlüğünde, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş’ın sorularını yanıtlayacak.

Son dönemde İstanbul’da yürüttüğü çalışmalar ve teşkilat başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, yayında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve casusluk soruşturmaları olmak üzere, AK Parti kadrolarının yerel yönetimlerdeki performansı, yaklaşan siyasi süreç ve ülke gündeminin öne çıkan başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, İstanbul’da oy oranını artırarak seçilen tek AK Partili belediye başkanı olarak öne çıkan ve bu başarısının ardından partisinin İstanbul teşkilatında yürütülen yeni yapılanma sürecine de liderlik eden Özdemir, programda İstanbul’un geleceğine dair vizyonunu ve AK Parti’nin kente yönelik yeni stratejilerini de paylaşacak. “Akit Özel”, yarın akşam Akit TV ekranlarında saat 22.30’da izleyiciyle buluşacak.