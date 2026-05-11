Merada tartışan iki aile hayvan pazarında çatıştı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Van’da daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında karşılaştı.

Çıkan tartışma taş, sopa ve silahla kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alırken hayvan pazarı da kapatıldı.