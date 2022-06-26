  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Menzil'den İsmailağa'ya taziye ziyareti! Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler geldi
Gündem

Menzil'den İsmailağa'ya taziye ziyareti! Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler geldi

Menzil Cemaati'nden Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler, Hakk'a yürüyen Mahmud Efendi Hazretleri için İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 16:43:00 - 2022-06-26 17:39:35
Menzil'den İsmailağa'ya taziye ziyareti! Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler geldi

 Yeniakit.com.tr 

İsmailağa Cemaati, son yolculuğuna uğurlanan Mahmud Efendi Hazretleri için taziye ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor.

Cemaat tarafından yapılan açıklamada, taziyelerin, İslam alemini derinden üzen vefatın ardından Mahmud Efendi Hazretleri'nin oğlu ve torunları tarafından kabul edileceği belirtilmişti.

Mürşidimiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ahmet Ustaosmanoğlu hocamız İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızda taziyeleri kabul edecektir. Akşam ile Yatsı namazı arası Efendi Hazretlerimizin ruh-i şerifleri için İsmailağa Camii'nde hatimler okunacaktır. İhvan ve muhibban tüm kardeşlerimize duyurulur.

Adıyaman Menzil Cemaati'nden Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler de İsmailağa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Hakk'a yürüyen Mahmud Efendi Hazretleri için dualar edildi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Taraflı

Cemaat ve Tarikat elemanlarını ( Özellikle yöneticilerini) gördükçe, şeytan aklıma hep şu soruyu getiriyor. Bunlar ülkemin üretimine, pozitif ilime, bilime, teknolojiye ne katkı yaparlar? Yaşamları lüks, itibarları büyük. Bunlar neyin ticaretini yaparak bu itibara ve servete ulaşıyorlar?.....

eren

Dünyanın da çok umurundaydı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23