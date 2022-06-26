Menzil'den İsmailağa'ya taziye ziyareti! Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler geldi

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İsmailağa Cemaati, son yolculuğuna uğurlanan Mahmud Efendi Hazretleri için taziye ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor.

Cemaat tarafından yapılan açıklamada, taziyelerin, İslam alemini derinden üzen vefatın ardından Mahmud Efendi Hazretleri'nin oğlu ve torunları tarafından kabul edileceği belirtilmişti.

Mürşidimiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ahmet Ustaosmanoğlu hocamız İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızda taziyeleri kabul edecektir. Akşam ile Yatsı namazı arası Efendi Hazretlerimizin ruh-i şerifleri için İsmailağa Camii'nde hatimler okunacaktır. İhvan ve muhibban tüm kardeşlerimize duyurulur.

Adıyaman Menzil Cemaati'nden Seyyid Muhammed Saki Erol Hocaefendi ve beraberindekiler de İsmailağa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Hakk'a yürüyen Mahmud Efendi Hazretleri için dualar edildi.