Menteşe’de Geronimo yağlı boya resim sergisi

Muğlalı Ressam Rahime Sucu, Ege bölgesinde birçok karma resim sergisinin ardından ilk kişisel sergisini memleketi Muğla’da açtı.

Yağlı boya tekniğinde hazırlanan, Amerikan Yerlisi Kızılderili efsane Şefi Geronimo’nun adını taşıyan sergide 20’ye yakın tablo yer aldı. Serginin açılışında konuşan Rahime Sucu, “Muğlalıyım. Çalışmalarımı İzmir’de yürütüyorum. İzmir’de çok farklı karma resim sergilerine katıldım. Ancak ilk kişisel sergimi Muğla’da, kendi memleketimde açmak istedim. Serginin temasını Kızılderililerin yaşam kültürlerinden aldım. Onların doğaya, insanlara ve tüm canlılara olan saygıları, özgürlüğe olan tutkuları beni hep etkiledi. Bu nedenle ilk kişisel sergimin adını Geronimo koydum. Sanat yaşamımda beni yüreklendiren ve destek olan Nesrin Yılmaz Hocama, Atölye 228’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Sergiye çok sayıda sanatsever katıldı. B&W Garden’da açılışını yapılan sergi 7 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.