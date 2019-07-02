0553 313 94 23

Menteşe’de Geronimo yağlı boya resim sergisi

Muğlalı Ressam Rahime Sucu, Ege bölgesinde birçok karma resim sergisinin ardından ilk kişisel sergisini memleketi Muğla’da açtı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:01
Menteşe’de Geronimo yağlı boya resim sergisi

Muğlalı Ressam Rahime Sucu, Ege bölgesinde birçok karma resim sergisinin ardından ilk kişisel sergisini memleketi Muğla’da açtı.


Yağlı boya tekniğinde hazırlanan, Amerikan Yerlisi Kızılderili efsane Şefi Geronimo’nun adını taşıyan sergide 20’ye yakın tablo yer aldı. Serginin açılışında konuşan Rahime Sucu, “Muğlalıyım. Çalışmalarımı İzmir’de yürütüyorum. İzmir’de çok farklı karma resim sergilerine katıldım. Ancak ilk kişisel sergimi Muğla’da, kendi memleketimde açmak istedim. Serginin temasını Kızılderililerin yaşam kültürlerinden aldım. Onların doğaya, insanlara ve tüm canlılara olan saygıları, özgürlüğe olan tutkuları beni hep etkiledi. Bu nedenle ilk kişisel sergimin adını Geronimo koydum. Sanat yaşamımda beni yüreklendiren ve destek olan Nesrin Yılmaz Hocama, Atölye 228’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Sergiye çok sayıda sanatsever katıldı. B&W Garden’da açılışını yapılan sergi 7 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:01
  1. sergi
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor"
    1. "Önemli konularda suç işleyen..
    2. Gizem hemşirenin ölümü davasında..
    3. Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı..
    4. Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den..
    5. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi
    8. Başkan Erdoğan'a Çin'de resmi karşılama
    9. Bayram ediyor
    10. Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi..
    11. İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB..
    12. Paletli yüzmede tarihi başarı
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Rizespor cephesinden Vedat Muriç..
    15. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    16. Rusya yeni hava savunma füzesini denedi
    17. İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı
    18. e- Devlet askerlik sorgulama ile..
    19. Trabzonspor'un transfer listesinde yer..
    20. Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan..
    21. Anız yangını korkuttu
    22. Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı
    23. Amed Sportif Faaliyetler’de ilk hedef..
    24. Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli..
    25. Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye..
    26. Borsa ilk yarıda yükseldi
    27. GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park..
    28. Traktörünü yıkarken elektrik akımına..
    29. "Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı
    30. 35 milyon yıllık fosiller incelemeye..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız