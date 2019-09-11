Menteşe Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım

Muğla’nın Menteşe Belediyesi, eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Menteşe Belediye ekipleri tarafından okullarda oyun sahası düzenlemesi, okul yolu-parke kaplaması, oyun alanı oyun parklarının yenilenmesi, bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğrencilerin fiziki koşulları daha sağlıklı okullarda eğitim görmelerini istediklerini belirterek, “Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları bizler için çok önemli. Bunun bilinciyle imkanlarımız dahilinde okullarımızda bakım, onarım çalışmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz okullarında herhangi bir oyun sahasının, oturma bankının, yeşil ve temiz bir okul çevresinin eksikliğini hissetmesin. Bu nedenle eğitim - öğretim dönemi öncesinde kent merkezinde ve kırsal mahallelerimizdeki okullarda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptılar. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.