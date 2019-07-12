Menteşe Belediyesinden atık getirene, hediye

Menteşe Belediyesi’nin çocukların geri dönüşüme olan ilgisini arttırmayı hedeflemek için düzenlediği ödüllü atık toplama yarışması başladı. Kampanya kapsamında 2 litre atık yağ, 30 adet atık pil, 2 büyük poşet ambalaj atığı veya 1 adet elektronik atık (saç kurutma makinesi, ütü, tost makinesi vb.) getiren çocuklara futbol, basketbol veya voleybol topu hediye edilecek.

Kampanya hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocukların kış ayında atık toplama kampanyasına olan yoğun ilgisini yaz ayında da devam ettiriyoruz. Kampanya ile geleceğimiz olan çocuklarımıza her atığın çöp olmadığını öğretmeyi, temiz toplum, temiz çevre bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Atık toplayan çocuklarımıza hediye ettiğimiz futbol, basketbol veya voleybol topu ile de çocukların sporla olan ilgilerini arttırmış oluyoruz” dedi.