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Yerel Menteşe Belediyesi ekipleri seferber oldu
Yerel

Menteşe Belediyesi ekipleri seferber oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-17 13:12:00 -
Menteşe Belediyesi ekipleri seferber oldu

Menteşe Belediyesi ilçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlara karşı seferber oldu. Belediye ekipleri aşırı yağışlar nedeniyle ilçede yaşanan olumsuzluklara karşı tüm imkânlarını seferber ederek, gerekli müdahalelerde bulundu.

Gece gündüz sahada olan ekipler, özellikle Yeniköy (Cedit), Kötekli, Düğerek, Yerkesik, Gülağzı, Yenice, Karabağlar Yaylası Tozlu Mevkii ve Yücelen Hastanesi önü başta olmak üzere aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde tıkanan logar ve büzleri açtı, su baskınları ve yağmur suyunun çekilmesiyle oluşan çamurları temizledi.

 Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, son 24 saattir etkili olan şiddetli yağışlara karşı tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, “2 gün devam eden aşırı yağışlar ilçemizde zaman zaman bazı olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji tarafından da turuncu listeye alınan ilçemizde kuvvetli ve sağanak yağışlar yaşadık. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri ile sahada ortak çalıştık. Metrekareye 57,6 kg yağışın düştüğü ilçemizde özellikle Yeniköy (Cedit), Kötekli, Düğerek, Yerkesik, Gülağzı, Yenice, Karabağlar Yaylası Tozlu Mevkii ve Yücelen Hastanesi önü şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuz etkilendi. Ekiplerimiz bu bölgelere anında müdahalede bulundu. Ayrıca ilçemiz genelinde meydana gelen su baskınları, yağmur suyunun çekilmesiyle oluşan çamur, aşırı yağışlar nedeniyle tıkanan logar ve su hatları ile büzlere belediyemiz ekipleri tarafından müdahale edilerek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçildi. Vatandaşlarımızı şiddetli yağışlarda dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşamaları halinde belediyemizle iletişime geçmelerini istiyoruz” dedi.

 

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