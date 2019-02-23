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Menopoz ve erken menopozda gebelik

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
Menopoz ve erken menopozda gebelik

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, Erken menopoz yaşayan ya da kötü kaliteli embriyolara sahip olduğundan ötürü gebelik elde edemeyen kadınlar için gebeliğin mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Bülent Berker, “Bu hastaların başvurabileceği tek yöntem ise “Yumurta bağışı” olarak görülür. Kadınlarda 45 yaşından sonra bir olağanüstü olarak görülen gebelik, yumurta bağışı ile birlikte ikiz bebek doğumlarını dahi mümkün kılabilir” dedi.


Bu yöntemle gebelik elde etmek isteyen kadınlar için ilk olarak genç bir verici bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Bülent Berker, “Vericiden alınan yumurtalarla, alıcının eşinin Spermleri döllendirilir ve alıcının Rahim’ine yerleştirilir. Genetik açıdan verici kadının özelliklerini taşıyan yumurtalar, doğal olarak doğacak bebeğin de eş ve vericiye ait genetik özelliklere sahip olmasına neden olmaktadır.Araştırmalar neticesinde, bu yöntemle gebelik elde eden annelerin ilgi ve sevgi açısından diğer annelerden bir farkı olmadığını ortaya koymaktadır. Dünya genelinde -izin verilen ülkelerde- üçüncü şahıs aracılığıyla gebelik elde edilen yöntemler içerisinde en yaygını budur. Türkiye, bu türden gebelik elde edilmesine izin vermeyen ülkeler arasındadır” diye konuştu.


Öte yandan Yumurta bağışı, gebe kaldığında sağlığında risk oluşacak kadınlar ile 50 yaşın üzerindeki kadınlara tavsiye edilmemekte, Menopoz dönemine giren ve ilerleyen yaşlardaki kadınlara ise ciddi bir inceleme yaptırmaları tavsiye edildiğini dile getiren Prof. Dr. Bülent Berker,“Bu kadınların Karaciğer, Böbrek ve Kalp gibi organlarının sağlıklı durumda olması gerekmektedir. Kişiden kişiye farklılık gösteren Tüp Bebek Tedavileri’nde genellemelere yer verilmemektedir zira bu türden bir yaklaşım başarı oranını olumsuz etkiler.Kişiye ve çifte özel tedavilerde hastaların kişisel ve geçmiş öykülerine bakıldıktan sonra Genetik, Endoskopik, İmmunolojik ve Hormonal yönden muayeneleri yapılarak tedavi aşamasına geçilmektedir” diye konuştu.


Tüp Bebek tedavilerinde yaş faktörünün önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Berker, “Çünkü ilerleyen yaşla birlikte başarı oranında olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Günümüzde kadınların sosyal ve ekonomik açıdan toplumda farklı bir yer edinmesiyle birlikte, çocuk sahibi olma yaşı da ertelenmeye başlamıştır” dedi.


Prof. Dr. Bülent Berker, 35 yaşın üzerindeki yaşlarda Tüp Bebek Tedavisi’ne yönelen kadınlarda başarı ihtimali de düştüğünü olumsuz sonuç alan kadınlar bu kez alternatif yöntemleri gündemlerine almaktadır ancak bunların çoğu tıbbi açıdan onay almamış yöntemler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bülent Berker, bunlara örnek yöntemleri önerdi; “Yapay Rahim, HLA Yöntemi, Embriyo Yapıştırıcısı, Bağışıklık Sistemi Tedavileri, Sperm Mıknatısı, Lazer Teknikleri ve İlaçsız Tüp Bebek Tedavileri.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
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