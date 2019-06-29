Menopoz sıkıntıları hafifletmenin en kolay yolu: Sarı kantaron

Menopoz kadınların yaşadıkları en özel durumlardan biridir. Menopoz kadınların yumurtlamalarının ve adet kanamalarının sona ermesi durumudur. Bu süreç bir hastalık değil kadınlar için doğal bir durumdur.

Menopoz dönemi neden zor geçer?

Menopoz döneminde kadınların hormonel yapıları değişir. Bu değişim ani terlemelere, şiddetli ağrılara, artan vücut ısısına ve uyku düzensizliğine sebep olur.

Menopoz tedavisi mümkün mü?

Uzmanlar uyguladıkları ilaç tedavisiyle menopozun etkilerini bir hayli azaltıyor. Ancak stres, sıcak basması, depresyon gibi etkiler bazı kadınlarda çok şiddetli yaşanıyor. Böyle durumlarda ilaçların yanı sıra bitkisel tedavi yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Doğanın sunduğu şifa

Sarı kantaron bitkisi binlerce yıldır şifa kayağı olarak kullanılıyor. Bu şifalı bitki özellikle menopoz döneminde kadınların yaşam kalitesini olumlu etkiliyor. Sarı kantaron düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sıcak basmasını, terlemeyi ve uyku sorunlarını en aza indirir.

Son derece faydalı

Yapılan araştırmalar sarı kantaronun meme kanseri riskini bir hayli azalttığını ortaya koymuştur.

Sarı kantaronun diğer faydaları nelerdir?

Menopoz döneminde sakinleştiren bu ot depresyon tedavisinde de tercih edilir.

Sarı kantaron çocukların geceleri altlarını ıslatma sorunlarının tedavisinde önemli bir bitkidir.

Uykusuzluk sorunu yaşayanların derin bir uyku çekmesine yardımcı olur.

Ülser ve gastrit gibi mide sorunlarının tedavisinde etkili bir bitkidir.

Sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sarı kantaron

1 su bardağı kaynar su

Bir bardak kaynar suyun içerisine sarı kantaron ekleyin. Çayın 7-8 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz.