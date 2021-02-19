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Sağlık Meningokok aşısı nedir? Meningokok hastalığının belirtileri nelerdir?
Sağlık

Meningokok aşısı nedir? Meningokok hastalığının belirtileri nelerdir?

Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplı olması Meningokok hastalığını meydana getirir. Meningokok hastalığından korunmak için en iyi yol aşılama yöntemidir. Peki, Meningokok aşısı nedir ve Meningokok hastalığı nasıl bulaşır?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:22:00 -
Meningokok aşısı nedir? Meningokok hastalığının belirtileri nelerdir?

Meningokok, hastalığı ender görülen, ancak çok ciddi bir hastalıktır. Meningokok, hastalığı genellikle menenjit ya da septisemi (kan zehirlenmesi) olarak ortaya çıkmaktadır. Meningokoksik menenjitin mikrobu, normalde boğazda bulunur. Yetişkinler taşıyıcı özellik göstererek, bebek ve çocuklara bulaştırır ve hızlı bir şekilde ilerler. İşte meningokok hastalığı ve aşısı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

Meningokok nedir?

Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplı olması nedeniyle oluşan Meningokok hastalığı halk dilinde menenjit olarak da bilinir.

Meningokok nasıl bulaşır?

 Meningokok diye isimlendiren bakteriyi taşıyan kişinin öksürüğünden veya havadaki taneciklerden bulaştığı tespit edilmiştir. Meningokok hastalığı burun boşluğuna ulaşır ve buradan üremeye başlar. Sonra da hızla yayılarak beyin zarına yerleşir ve iltihap meydana getirir. Buna beyin zarı iltihabı da denmektedir. Hastalığın seyri oldukça ağırdır. Omurilik, beyin zarı ve kan dolaşımı sorunları meydana getirir.

Meningokok hastalığının belirtileri nelerdir?

Meningokok hastalığını bazı belirtileri olmakla beraber günlük yaşamına etki eder. İşte o belirtiler…

Eklem bölgesinde ağrı

Ciltte pullanma ve döküntü

Gözlerde parlak ışığa hassasiyet

Aşırı baş ağrısı

Yüksek ateş

Halsizlik ve uyku hali

Boyun ağrıları

Meningokok aşısı nedir?

Bakterinin sebep olduğu hastalıklar ölümcül olabilir ya da beyinde hasara neden olabilir. Bu nedenle en kısa zamanda denetim altın alınmalıdır. En verimli yöntem ise Meningokok aşısı uygulanmasıdır. Bakteriye karşı etkili olacak bir bağışıklık oluşturulması için aşının yapısına adjuvan denilen maddeler ilave edilir. Bu maddeler meningokuku tanır ve herhangi bir enfeksiyon durumunda bağışıklık göstererek hastalığın ilerlemesini engelller.

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