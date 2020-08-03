Çedene, çıtlık, meniş, menekiş ve çöğre gibi isimlerle de adlandırılan menenegiç, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Salata, turşu ve baharat olarak da tüketilen menengiç, içeriğinde yüksek miktarda demir, potasyum, kalsiyum, protein minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri barındırıyor. Peki menengiç nelere iyi geliyor? İşte menengiçin 7 inanılmaz faydası...

- Güçlü bir antioksidandır. Bu sayede birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.

- Sindirim sisteminde bulunan yemek borusu, mide, bağırsaklara kadar olan bölümü temizler.

- İçerdiği yüksek vitamin oranları ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.

- Mide asidini düzenler, şişkinliğin önüne geçer.

- Bağırsakların fonksiyonlarını arttırır, kabızlık sorununun yaşanmasını engeller.

- İştah açıcıdır.

- Mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Özellikle kuru öksürük ve boğaz ağrısına karşı doğal ilaçtır.