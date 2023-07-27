Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat başkanı Menendez, “Yeni bir gelişme yok. Endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Menendez uzun süredir, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satmasına karşı çıktığı açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden bu satışı desteklese de, 20 milyar dolarlık satışın gerçekleşmesi için ABD Senatosu’nun da onayı gerekiyor. Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamış ve süreci TBMM’ye iletmiş olsa da, ABD Senatosu’nun fikri hala değişmemiş gibi durduğu uzmanlar tarafında yorumlanıyor.

Menendez’in açıklamalarının devamı şöyle: “Recep Tayyip Erdoğan ‘Evet, tamam, İsveç’e onay verdik’ demesine rağmen İsveç hala Türkiye’den oy alamadı. Parlamentoyu oy vermeye çağırabilir ve oylama yaptırabilirdi ama yapmadı.” dedi. Menendez, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden de endişe duyduğunu belirtti: “Bir NATO müttefikinin diğerine saldırgan davranması ve birinin de onlara F-16 satması bizim için nasıl bir şey olur?” (Reuters)

Öte yandan ÖZGÜR-2 Projesi resmen başlatıldı. Proje kapsamında Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Blok 30,40 ve 50 uçakları modernize edilecek

SSB tarafından başlatılan projeler ile envanterde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçaklarına hem yapısal iyileştirme hem de ÖZGÜR modernizasyonu ÖZGÜR modernizasyonu uygulanması, ilaveten F-16 Blok-30/40/50 uçaklarındaki yapısal ve aviyonik modernizasyonların kapsamının artırılarak devam edilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve TUSAŞ A.Ş. ana yükleniciliğinde yürütülecek olan F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 Projelerinin Sözleşme İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te gerçekleştirildi.

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F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında; mühimmatların, minyatür bombaların ve ASELPOD’un Harici Yük Sertifikasyonu, Özgür Uçağına AESA Burun Radarı entegrasyonu, FEWS ve Gökdoğan Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi kapsamında modernize edilecek F-16 Blok 30 ÖZGÜR Uçaklarına T Link, IFF BSC, RNE ve 9681 V/UHF hava telsizi ekipmanları ile Bozdoğan ve HGK-82 mühimmatlarının entegrasyonunun gerçekleştirilerek nihai ürünün seri uygulaması hedefleniyor.

Uçaklar, Milli Harekât Yazılımı ve Milli Ekipmanlar ile Donatılacak

F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında; F-16 Blok 40/50 prototip uçaklarına, ÖZGÜR Süiti ve AESA radarı, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi ile SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan başta olmak üzere millî ekipman/mühimmatların entegrasyonu, F-16 Blok 40/50 prototip uçakları üzerinde yapısal iyileştirme mühendislik faaliyetleri gerçekleştirilerek nihai ürünün seri uygulaması hedefleniyor.

SavunmaSanayiST'e göre: F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027 yılları arasında, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030 döneminde tamamlanması hedefleniyor.

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