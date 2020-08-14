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Spor

Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:04:16 -
Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

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