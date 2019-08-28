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Menemenspor’a sponsorluk desteği

Ekol Göz Hastanesi, TFF 1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:19
Menemenspor’a sponsorluk desteği

Ekol Göz Hastanesi, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor’un 2019-2020 sezonunda yeni isim sponsoru oldu.


TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor’un 2019-2020 sezonunda yeni ismi Ekol Göz Menemenspor oldu. İsim sponsorluğun ardından da Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, Ekol Göz Menemenspor’u ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Baz ailesini, Kulüp Başkanı Kazım Hürol Taklak ile Onursal Başkanı Tahir Şahin ve futbolcular karşıladı.


Yeni sezonda tüm takıma başarılar dileyen Mehmet Baz, “Menemenspor, İzmir’in bir yıldızı. Ekol Hastaneleri olarak yıllardır sağlık hizmeti veriyoruz. Menemenli birçok hastamız var. Kulübün ve yöneticilerinin başarılarını hep takdir ediyorum. Her iki markanın da değerli olduğuna inanıyoruz. Hem Ekol Hastaneleri’nin Menemenspor’a hem de Menemenspor’un Ekol Hastaneleri’ne değer katacağına inandığımız için forma ve isim sponsoru olmaya karar verdik. Anlaşmamız çerçevesinde bu sezon kulübün adı Ekol Göz Menemenspor olarak geçecek. Bu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylandı. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha başarılı olur. Menemenspor’u süper ligde görmek istiyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.


Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şimşek de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “1942 yılında kurulan takımımız, 1993 yılında kapanmış ve ismini Menemen Belediyespor olarak almış. Son yapılan kongrede yine isim değişikliğine gidilerek Menemenspor oldu. Bu kongreden itibaren çok yeni dönem başladı ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’de oynamayı elde etti. Bu dönemde kulübümüzü maddi ve manevi olarak çok zorlu süreçler bekliyordu. Manevi süreçleri kendi kendimize aşmayı bildik. Maddi süreçlerde ise ciddi anlamda zorlandık. Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşu Ekol Hastaneleri, yeni dönemde elimizi tuttu. Ben Mehmet Baz ve eşi Figen Hanım’a, hem şahsım hem takımımız hem de Menemenli hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bize büyük katkı sağladılar” dedi.


Konuşmaların ardından Baz çifti, kulüp yöneticileri ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:19
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