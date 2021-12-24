Yeni Akit gazetesi yazarı Vehbi Kara, “Menemen’de demokrasi ezilmiştir” başlıklı bugünkü köşesinde Menemen Olayı ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kara, Asteğmen Kubilay’ın haince bir kışkırtma sonucunda şehit edildiğini ifade etti.

İşte Kara’nın o yazısı;

Bundan 91 yıl önce ülkemizde çok partili hayata geçme teşebbüsü yaşanmış fakat CHP’den ayrılan siyasetçilerin kurmuş olduğu Serbest Fırka’nın kapatılması ile bu teşebbüs başarısız kalmıştır.

CHP idarecileri, Serbest Fırka’yı kapatmakla kalmamış ayrıca gözdağı vererek halkımızın hürriyet ve özgürlük taleplerini de ezmişlerdir. Bu maksatla o yıllarda çok başvurulan kışkırtma eylemleri düzenlenmiş ve sonucunda çok partili hayata geçiş çabaları da boşa çıkarılmıştır.

Konu önemlidir zira ülkemizde demokrasi ve hürriyet taleplerinin nasıl boğulduğunu anlamak için bir fırsat sunmaktadır. Bu maksatla tarihin karanlıklarına hapsedilen Menemen’de yaşanan olaylar ile ilgili olarak 24 Aralık 2006 tarihinde önemli resmi belgeler yayımlanmıştır.

Önceden “Büyük Erkân-ı Harbiye Riyaseti” olarak adlandırılan Genelkurmay Başkanlığı’na ait 26 Aralık 1930 tarihli belgeler; ibretli olaylar ile doludur. Olayların nasıl geliştiğini bir kez daha anlatmakta yarar vardır.

Bu vesile ile her geçen gün siyasi hayatımıza daha fazla atılan kadın siyasetçilere de görev düşmektedir. Çünkü kadın haklarının gelişimi, seçime katılma ve kadına şiddet konusunda cumhuriyetimizin ilk yıllarında yaşanan acı olayları da değerlendirme fırsatı bulunmaktadır.

Örneğin Cumhurbaşkanımızın kız kardeşi Makbule Atadan, her ne kadar yerel yönetimler için dahi olsa ülkemizde yapılan ilk çok partili seçime Serbest Fırka’nın kurucu ortağı olarak girmiştir. Konuyu çok yönlü bir şekilde ele alıp değerlendirmek ülkemizdeki hürriyet ve özgürlük hareketleri açısından önemlidir. Nitekim Fethi Okyar’ın başkanlığındaki Serbest Fırka, CHP’nin karşısında yer alarak özellikle Ege bölgesinde büyük başarılar kazanmıştır.

Başbakan İsmet İnönü bu muhalefet partisinin seçimlerdeki başarısını hazmedememiş kısa zamanda kurucusu olan Okyar’a baskı yapılarak partinin kendisini feshederek kapatılmasını da sağlamıştır. Fakat halkın demokrasi taleplerine fırsat verilmemesi için çok ciddi provokasyonlara da imza atılmıştır.

Mahkeme tutanakları ve Genelkurmay raporlarında; olayların daha önceden takip edildiği anlaşılmaktadır. Çeşitli vaatlerle kandırılan altı uyuşturucu müptelasının Menemen ilçesine (...)