Menemen Belediyesi yüzlerce dönüm konut arsasını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından duyurulan tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden 750,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 22.11.2022 tarihindeki ihaleler için en geç 21.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00, 24.11.2022 tarihindeki ihaleler için en geç 23.11.2022 Çarşamba saat: 14:00, 29.11.2022 tarihindeki ihaleler için en geç 28.11.2022 Pazartesi günü saat:14:00, 01.12.2022 tarihindeki ihaleler için en geç 30.11.2022 Çarşamba günü saat:14:00 ‘a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız