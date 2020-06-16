  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Korana virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu Menekşe Sahili’nde aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:17:27 -
Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Korana virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu Menekşe Sahili’nde aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan 18 yaş altı gençler denize girerken kimisi de oyun oynadı.


Korana virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılmıştı. İstanbul’da hava sıcaklığının da artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Menekşe Plajı’na gelen çok sayıda kişi deniz ve kumun tadını çıkardı. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlarsa ağaç gölgesinde güzel havanın tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar için cankurtaran ekipleri de sahil de güvenlik amaçlı bekleyişlerini sürdürdü.



“Güzel geçiyor eğleniyoruz”


Uzun bir aradan sonra denizin tadını çıkardıklarını belirten Yusuf Sağlık “Bilindiği üzere ülkemizde korona virüs illeti etkisini göstermesiyle 2-3 aylık ev karantinasının ardından abilerimle eğlenelim dedik güzel geçiyor”dedi.


Mehmet Ali Özbek ise “Güzel geçiyor 2-3 aylık karantinanın ardından arkadaşlarla kaçamak yaptık. Güneş eşliğinde eğleniyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı