THY- Noukşot
0553 313 94 23

Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

23 Kasım 2018 Cuma 20:20
Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.

Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:20
  1. Benjamin Mendy
  2. Manchester City
  3. Pep Guardiola

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu?
    1. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    2. GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo..
    3. Büyücü Kesira yakalandı! Skandal..
    4. "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"
    5. FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı
    6. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    7. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    8. Analistlerden yeni dolar tahmini!..
    9. Petrol fiyatları dibi gördü!
    10. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    11. Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli..
    12. Avrupa Curling Şampiyonası
    13. Kanser hastası sırtına doktorunun..
    14. MKE Ankaragücü taraftarlarından,..
    15. Bakan Pakdemirli çiftçiye müjdeyi..
    16. Pişiklere pudra dökmek zararlı!
    17. Yerli motor tamamlandı! Uçuşa geçiliyor
    18. AK Parti Burdur belediye başkan adayı
    19. MHP lideri Bahçeli, il başkanları..
    20. Tokat, Küre bir zamanlar bakırcılığın..
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!