Mendy'den Manchester City'ye kötü haber

Mendy'den Manchester City'ye kötü haber23 Kasım 2018 Cuma 20:20
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.
Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.
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