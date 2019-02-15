"Mendilim Kekik Kokuyor" sinema filminin bazı bölümleri Antalya’da çekilecek

Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan “Mendilim Kekik Kokuyor” isimli sinema filminin bazı bölümleri Akseki’de çekilecek.

Filmin senaryo yazarı A.Kadir Bozkurt ve Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Proje Müdürü Hakime Yılmaz ve Kepez Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli ile birlikte Akseki’nin Sarıhacılar, Belenalan ve Akseki merkezde filmin çekilebileceği tarihi mekanlar gezildi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki’de çekilmesi planlanan Çanakkale Savaşının anlatıldığı "Mendilim Çiçek Kokuyor"adlı sinema projesi için yapımcılarımıza Akseki’nin tarihi düğmeli evlerini, kervan yollarını ve konaklarını gezdirdiklerini söyledi. Akseki Kaymakamlığı ve Akseki Belediyesi ile birlikte böyle bir projeye ev sahipliği yapacaklarından dolayı mutlu olduklarını anlatan Nasır, sayın valimiz Münir Karaloğlu’nın filmin Akseki bölgesindeki düğmeli evlerde çekimlerin yapılmasını önerdi. Bu bizim için büyük bir mutluluk.Film Akseki’nin tanıtımına büyük katkı yapacak." diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek sinema filmiyle ilgili gelişmeleri paylaştığını anlatan senaryo yazarı A. Kadir Bozkurt,"Yaz başında çekimlerinin tamamlanması planlanan “Mendilim Kekik Kokuyor” filminin yapımcılığını Sistem Medya Prodüksiyon Ltd. Şti. üstleniyor. Filmin yönetmenliğini Hüseyin Özden ile Hakan Kurşun yapacak. Aytaç Arman gibi Türk Sinemasının duayen isimleriyle birlikte, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların birbirinden değerli sanatçıları projede yer alıyor." dedi.

Vali Karaloğlu, düğmeli evlerde çekimlerin yapılmasını önerdi

Vali Münir Karaloğlu’nın filmin Akseki bölgesindeki düğmeli evlerde çekimlerin yapılmasını önerdiğini anlatan Bozkurt,"Film projesine Çanakkale Savaşlarında bin kırk şehit veren Antalya’mızın da dahil olmasını arzulayarak,bize Akseki bölgesindeki düğmeli evlerde çekimlerin yapılmasını önerdi. Antalya Valisinin sıcak yaklaşımından fazlasıyla etkilendiğini söyleyen A. Kadir Bozkurt “Düğmeli evler bizim de gündemimizdeydi. Bu ziyaretimizin sonrasında alternatif mekanlar aramamıza gerek kalmadı. Sayın valimizin desteğini yanımızda görmekten ekibimiz adına mutluluk duydum. İlk çekim günümüz 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında olacak. Biz de sayın valimizi böylesine tarihi bir günde, düğmeli evlerdeki setimizde ağırlamayı arzularız,” diyerek duygularını dile getirdi.

Çok geniş oyuncu kadrosu.

Film projesinin niteliğine daha uygun olacağı için tiyatro kökenli sanatçıları özellikle tercih ettiklerini anlatan A. Kadir Bozkurt “Oyuncularımızın arasında Devrim Yakut, Mehmet Çevik, Alper Kut, Şehsuvar Aktaş, Faruk Akgören, Haldun Boysan gibi televizyon ve sinemada başarıları tescillenmiş tiyatro sanatçılarımız var. Antalya Devlet Tiyatrolarından Ali Meriç ve Selim Gürata da bizlerle birlikte. Kepez Belediye Tiyatrosunun genel sanat yönetmeni Abdullah Sürekli de ekibimizin temel direklerinden. Daha birçok önemli oyuncumuz var ve yenileriyle de görüşmelerimiz devam ediyor,” dedi.

Aşk ile savaş arasına sıkışmış iki genç

Bozkurt Projeyi şöyle anlattı.“Bir yanda gencecik iki amcaoğlu ve aşık oldukları kasabanın en güzel kızı Elif, diğer yanda Çanakkale Savaşında varoluş mücadelesi. Sonra asker bile olamadan Anzak Koyu’nda esir düşen ama umutlarını kaybetmeyen gençler. Bu atmosferde Hasan ve Yusuf’un saflık ve cesaretlerine, işgalci askerler arasındaki hemşire Beatrice’in merhamet ve sevgisi eklenecek. Düşmanı değil, düşmanlığı öldürmeyi hedefleyen sinema filmi, insanlığa umut veren ulusal ve evrensel bir destan aslında.” diyerek projeyi özetledi.

Ödüllü bir senaryo

A. Kadir Bozkurt tarafından yazılan “Mendilim Kekik Kokuyor” senaryosu Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında, 18 Mart Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmada birincilik ödülüne layık görülmüş. Uzun metraj sinema filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından maddi olarak destekleniyor. Kamu sponsorları arasında Kızılay ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı var.