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"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin festivali yapılacak

6.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:33
"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin festivali yapılacak

6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali’nin bu yıl ki temasının Akseki ilçesinden Çanakkale savaşlarına katılmak için gönüllü olarak giden gençlerin öyküsünün anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin olacağı bildirildi.


I.W.A.B Platformu başkanı Hatice Bozkurt, yaptığı açıklamada, Antalya tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacak tüm projelere destek verdiklerini söyledi.Festivalin her yıl olduğu gibi Antalya kadınları tarafından hazırlandığını söyleyen Bozkurt, "Her seferinde festival temamız değişiyor. Bu yılki temamız ise aynı zamanda Akseki’de çekimleri devam eden ve I.W.A.B olarak bölge koordinatörlüğünü yaptığımız "Mendilim Kekik Kokuyor" filmi oldu " dedi.


Festivalin 16 Haziran pazar günü yapılacağını söyleyen Bozkurt, "hazırladığımız kısa geziler ile bölgenin kültürünü yaşatıp, tarihi ve doğal güzelliklerini göstereceğiz. Yörenin en önemli el sanatlarından kaşık yapımı, kozalaktan sepet örme, tulukta ayran yayma ve çan yapımını anlatan atölyeler kurulacak. Yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöre lezzetlerini tanıtmak amacıyla kendilerinin hazırlayacağı yemeklerin stantlarda satışı yapılacak. Çanakkale savaşlarını anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin köy sahnesi dekorlarının da kullanılacağı festivalde filmin sanatçıları, festivale katılanlara konser verecekler.Yöreyi anlatmak için yörenin kaşık oyunları ve yöresel sanatçılar çeşitli konserler vererek gösteri sunacaklar."


Akseki’deki Çanakkale konulu "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerinde Akseki yerel yönetimi vehalkınınönemli desteklerini aldıklarını belirten Bozkurt "Bizde kendilerine bir jest yapmak istedik. Filmin adını festivale vererek her yıl gelenekselleştirerek yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:33
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