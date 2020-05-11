Menderes’te parklar çocukları bekliyor

14 yaş ve altı çocukları kapsayacak sokağa çıkma izni için Menderes Belediyesi tarafından tüm parklarda dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek 14 yaş ve altı çocuklar Menderes Belediyesi tarafından unutulmadı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla ilçedeki tüm parklar, ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte edilerek çocuklar için hazır hale getirildi.

"Keyfini çıkarsınlar"

Çalışma hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkamayan çocuklarımız için çarşamba günü verilen izin öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Günlerdir evde olan çocuklarımız kurallara uymak kaydıyla sınırlı bir sürede olsa dışarı çıkabilecek. Biz de çocuklarımızın bu süreyi keyiflice geçirmesi için tüm parklarımızda Sağlık Bakanlığından onaylı ve 20 gün etkili ilaçlar ile dezenfektasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm çocuklarımız, izin sırasında evlerine en yakın parka giderek gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirler. Hepsine iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.