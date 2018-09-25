0553 313 94 23

Menderes’in “engelini” cuntacılar kaldırmış

Tek parti diktasını tarihe gömen Başvekil Adnan Menderes’in darbeyle önünün kesilerek idam edilmesinin gerekçelerinden birisinin CHP’nin hortumlarını kesmesi olduğu belirlendi. CHP’nin kamu ve özel kaynaklardaki soygununun önüne geçmek için Adnan Menderes’in çıkarılmasına öncülük ettiği kanunun 27 Mayıs darbesiyle yürürlükten kaldırıldığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 12:27
Menderes’in “engelini” cuntacılar kaldırmış

CHP’nin 27 yıl boyunca Türkiye’yi diktatörlükle yönettiği tek parti dönemindeki soygunların önüne geçmek için Menderes Hükümeti’nin 14 Aralık 1953’te çıkardığı 6195 sayılı kanun, 27 Mayıs darbesi sonrasında alelacele gündeme getirildi. Edinilen bilgilere göre kanun, Adnan Menderes’in idam edilmesinden sonra 91 CHP milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Darbecilerin anayasasıyla 1962’de kurulan AYM’nin aldığı ilk kararlardan biri bu konuda oldu.

Darbe ürünü AYM, 11 Ekim 1963 yılında 6195 sayılı “Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki Kanun”un iptaline karar verdi. AYM’nin 1963/243 no’lu kararında söz konusu kanunu iptal gerekçesi olarak 27 Mayıs darbecilerinin oluşturduğu 1961 Anayasası’na aykırılık teşkil ettiği tespitinde bulunması dikkat çekti. Anayasa’nın 2., 4., 7., 11. ve 36’ncı maddelerine aykırı olduğu öne sürülen kanun 15 üyeden 13’ünün onayıyla iptal edildi.

Üyelerden Hakkı Ketenoğlu ve Muhittin Gürün’ün karşı oy kullandığı ancak oy çokluğuyla çıkan karar ile birlikte, CHP’nin hortumlarını kesmenin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’in idam edilmesinin sonrasında soygunun devam etmesi sağlandı.

Kurulduğundan bu yana Türkiye’nin bağrına saplı hançer gibi faaliyet yürüten CHP’nin 1923-1949 yılları arasındaki vurgunlarının önüne geçebilmek için Adnan Menderess Hükümeti kanun çıkarmıştı. 14 Aralık 1953’te çıkarılan 6195 sayılı kanunla CHP’nin haksız kazançları tek tek tespit edilerek Maliye’ye devrine karar verilmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:27
  1. Adnan Menderes
  2. cuntacılar
  3. CHP

YORUM YAZ

  • melih53melih5326 dk önce
    işbankın iştiraki**işfinans*borsada nasıl ve hangi fiyatlardan el değiştirdi **yöneti,me borsadan olma *giren yeni ortak kişm**önemli *asıl önemli olan bu kim nasıl izin verdi bu oluşuma .dünyada örneği varmı****????diğer vakıfbankıda atlamayın borsada günlerdir korku salan vakıfcılar kim..**ekonomi yönetimini takmayan ve ısrarlı **korku salan vakıfcılar kim.***buda çok önemli***vakıfa dikkat edin ***borsada**
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre kaldırıldı mı?
  1. İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre..
  2. Norveçliler İslam’ı seçiyor
  3. Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor
  4. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
  5. Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik..
  6. İstanbul Otogar'da silah sesleri!..
  7. Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye..
  8. Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit!..
  9. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
  10. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
  11. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
  12. E devlet şifresi değiştirme
  13. KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs..
  14. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
  15. KYK yurt başvuruları ne zaman?
  16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
  17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
  18. İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha..
  19. Meteoroloji’den İstanbul ve diğer..
  20. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

Günün Karikatürü

25 Eylül 2018
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!