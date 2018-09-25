Menderes’in “engelini” cuntacılar kaldırmış

CHP’nin 27 yıl boyunca Türkiye’yi diktatörlükle yönettiği tek parti dönemindeki soygunların önüne geçmek için Menderes Hükümeti’nin 14 Aralık 1953’te çıkardığı 6195 sayılı kanun, 27 Mayıs darbesi sonrasında alelacele gündeme getirildi. Edinilen bilgilere göre kanun, Adnan Menderes’in idam edilmesinden sonra 91 CHP milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Darbecilerin anayasasıyla 1962’de kurulan AYM’nin aldığı ilk kararlardan biri bu konuda oldu.

Darbe ürünü AYM, 11 Ekim 1963 yılında 6195 sayılı “Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki Kanun”un iptaline karar verdi. AYM’nin 1963/243 no’lu kararında söz konusu kanunu iptal gerekçesi olarak 27 Mayıs darbecilerinin oluşturduğu 1961 Anayasası’na aykırılık teşkil ettiği tespitinde bulunması dikkat çekti. Anayasa’nın 2., 4., 7., 11. ve 36’ncı maddelerine aykırı olduğu öne sürülen kanun 15 üyeden 13’ünün onayıyla iptal edildi.

Üyelerden Hakkı Ketenoğlu ve Muhittin Gürün’ün karşı oy kullandığı ancak oy çokluğuyla çıkan karar ile birlikte, CHP’nin hortumlarını kesmenin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’in idam edilmesinin sonrasında soygunun devam etmesi sağlandı.

Kurulduğundan bu yana Türkiye’nin bağrına saplı hançer gibi faaliyet yürüten CHP’nin 1923-1949 yılları arasındaki vurgunlarının önüne geçebilmek için Adnan Menderess Hükümeti kanun çıkarmıştı. 14 Aralık 1953’te çıkarılan 6195 sayılı kanunla CHP’nin haksız kazançları tek tek tespit edilerek Maliye’ye devrine karar verilmişti.