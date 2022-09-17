Menderes unutulmadı!
Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes unutulmadı.
YENİ AKİT ANKARA
27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’i siyasetçiler resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile unutmadılar.
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “61 yıl oldu; #unutmadık! Menderes sözde mahkemenin idam kararını ‘Allah milletimize zeval vermesin’ diye karşılamıştı. Merhum Başbakan #AdnanMenderes’i, hemşehrimiz Dışişleri Bakanı/ÇanakKale Mv #FatinRüştüZorlu’yu, Maliye Bakanı #HasanPolatkan’ı rahmetle anıyoruz” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen, 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ve arkadaşları 61 yıl önce bugün idam edildi. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Onlara bu zulmü reva gören darbecileri bir kez daha lanetliyorum” ifadelerini kullandı.