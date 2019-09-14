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Menderes standında piyano resitali

88.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:29
Menderes standında piyano resitali

88. İzmir Enternasyonal Fuarında yer alan Menderes Belediyesi standında Atatürk’ün sevdiği şarkılar, piyano resitalinde yer aldı.


88. İzmir Enternasyonal Fuarında yerini alan Menderes Belediyesi’nin standında ilçeye özgü ürünler ve simgeler ziyaretçilerle buluşturuyor. Her gün farklı etkinliklerin yer aldığı stantta piyano resitali sunuldu. 11 yaşında ki Elif Can’ın piyano ile Atatürk’ün sevdiği şarkıları çaldığı müzik ziyafeti, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Fuar ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte minik sanatçı, piyano dışında akordeon da çalarak ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.


Hologram teknolojisiyle tanıtımın da gerçekleştiği stantta, Efemçukuru Alfons Üzümü, Gümüldür Satsuma Mandalinası, çiçek ve boncuk ocaklarında üretilen nazar boncukları vatandaşlara hediye edildi. Menderes ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı broşür ile Menderes Belediyesi’nin yayın organı olan Menderes dergisi de ziyaretçilerle buluştu.Maskot Mandi’nin de yer aldığı standa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



“Menderes’e dair her şey var”


88. İzmir Enternasyonal Fuarında Menderes standına büyük ilgi olduğu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçemize özgü ürünler ve ilçemizin simgelerinin yer aldığı standımızda vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Güzel ilçemizi tüm yanlarıyla fuarda tanıtıyoruz. Farklı etkinliklerle ziyaretçilerimizi ağırladığımız standımızda piyano resitali herkesin beğenisini topladı. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kazandırılmasına vesile olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları etkinliğimizde vatandaşlarımızla buluşturduk. Tüm misafirlerimizi Menderes standımıza bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:29
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