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Menajer Bulut'tan Falcao açıklaması

Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'yu Galatasaray'ın kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunan futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmelerinde olumsuz bir şey olmadığını söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
Menajer Bulut'tan Falcao açıklaması

Transfer görüşmesi için gittiği Fransa'dan dönen Ahmet Bulut, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Monaco'da forma giyen Falcao'nun hafta sonu maçı olduğunu aktaran Ahmet Bulut, "Transfer süreci aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor. Hafta başı ve hafta ortasında durum netleşir. Takımının ona ihtiyacı olduğu için bu hafta maça çıkacak. Onun niyeti de burada top oynamak." diye konuştu.

Bulut, Kolombiyalı futbolcunun transferi için bonservis ödenip ödenmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlamadı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
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