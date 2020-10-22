Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Önerisi verilerinden derlenen bilgilere göre memurların saatlik fazla mesai ücreti yeni yılda yüzde 6,19 oranında artacak. Saatlik fazla mesai ücreti 2 lira 26 kuruş olup 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel sekreterliğinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saat, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan sürücülere ise yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ödenecek, aşmamak üzere 60 saat.

Kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve üst birim müdürleri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral, her ofis ayda 450 saati geçmemek kaydıyla, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı daire başkanı ve üst birim yöneticileri, rektör, büyükşehir belediye başkanları ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personel de saatte 2,54 lira fazla mesai ücreti alacak , ayda 90 saati geçmeyen.

Diğer fazla mesai ücretleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan personele, fazla mesai karşılığında aylık 90 saati geçmemek kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek okulları ile bağlantılı olan ve teknik orta öğretim kurumlarında çalışan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, ayda 100 saati aşmamak kaydıyla saatte 4.14 lira ödeme yapılacaktır. fazla mesai için yasal çalışma saatleri dolduktan sonra.

Yurtiçi geçici işler

Yurt içi günlük ücretler ve tazminat tutarları da Seyahat Ödeneği Kanununa göre belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarına ödenecek yurt içi günlük miktar 73,25 liradan 80,50 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, yardımcıları, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Meclis Genel Sekreteri, Generaller, Amiraller, Yargıtay, Danıştay, Cumhurbaşkanları Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcı, Diyanet ve Yüksek Öğretim Kurulu başkanlarının günlük ücreti 66,85 liradan 73,50 liraya çıkarılacak.

Devlet memurları için yurt içi günlük tutar ek gösterge 8000 ve üzeri olmak üzere 61,65 liraya yükselecek. En düşük seviyedeki yetkiliye 46,35 lira ödenecek.