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Memurlara müjde üstüne müjde!

Hükümet emekliye ikramiye hamlesinin ardından, kamu çalışanlarının da yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:19
Memurlara müjde üstüne müjde!

Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor.

Geçiş yapan 4C'liler de artık maaşını peşin alacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği ay hesaplarına çift maaş yatmış olacak. Memur anne babalara yarı zamanlı çalışma hakkı veren düzenlemeye ilişkin de Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Kamuya geçen taşeron personelin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti.

Devlet kadrosuna geçenlere ikramiye ödenecek. Asgari ücretliye 2 bin 400, 2 bin lira maaş alana da 3 bin lira verilecek.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 07:19
  1. memur
  2. taşeron

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