Memura ne kadar zam yapıldı? 2021 memur toplu sözleşme zam oranları! Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı son dakika!

Son dakika haberler… Memur maaş zammı son durum ne? Memura seyyanen zam ne kadar? 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi. Kamuda çalışan memurların 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde ise sıkı pazarlıklar devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı son dakika!

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. İlk toplandı 4 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar?

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Memura seyyanen zam ne kadar?

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.