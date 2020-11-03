Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon zammı!

Memur maaşları ne kadar olacak 2020 | Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Hal böyle olunca memurlar ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2021 memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur enflasyon zammı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek?

Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

Ekim ayı enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları etkiliyor. Peki, memur maaşı zammı ne kadar oldu 2021

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlar ne kadarlık bir zam alacaklarını hesaplamaya başladı. Açıklanan dört aylık enflasyon farkına bakınca 0.54 enflasyon farkı oluştu. Memurlara yüzde 3'e ek olarak 0.54 zam alacak. Uzmanlar kasım ve aralık ayı rakamları açıklandığı zam oranı netleşecek. Memurlara ve emeklilere 2021’de yüzde 5 zam yapılması bekleniyor.