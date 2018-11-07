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Memura 3 zam birden

Memura sevindirici haber geldi. Buna göre 4 aylık enflasyona göre aile yardımı da artacak. 2 çocuklunun aile yardımı 416 lirayı bulacak

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:42
Memura 3 zam birden

Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılacağını ortaya koydu. Böylece çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da da artacak. Memurlara Ocak'ta şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı.

Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 66,50 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, tutar 416,79 liraya yükselecek.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 06:42
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