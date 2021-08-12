Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Hükümetin zam teklifi belli oldu. Peki, memur zam oranı ne zaman açıklanacak?

Memur zammı son dakika | Hükümetin memur zammı teklifi ne kadar?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Hükümetin teklifinin ardından müzakere süreci başlayacak. Taraflar anlaşırsa zam oranı 22 Ağustos'ta açıklanacak.

İlk toplantıda Memur-Sen ve Kamu-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu.

Memur-Sen, teklifin sadece “yüzdelik artışlar” ile sınırlı olmaması gerektiğini belirterek 600 liralık seyyanen zam ve gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı talep etmişti.