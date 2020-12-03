Memur zammı ne kadar? Memur emeklisine ne kadar zam var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve memur emeklilerinin yanında SGK ve Bağkur emeklisinin de beklediği enflasyon rakamını açıkladı. Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti. Peki enflasyon rakamına göre memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayında (Ocak-haziran ayları arasında) zaman alacak. için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak. Memur ve memur emeklilere yapılacak kesin zam oranı 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamıyla belli olacak.