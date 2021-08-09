Memur zammı ne kadar 2022 memur ve emekliye ne kadar zam verilecek? Memur maaşları ne kadar son dakika?

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi.

Memur zam teklifi ne zaman belli olacak?

Hükümet memurlar için zam teklifini teklifini 12 Ağustos'ta yapacak. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

3600 ek gösterge verildi mi?

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor. Memur ve memur emeklileri için 9 Ağustos’ta başlayan zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.