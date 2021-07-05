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Ekonomi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklandı. Verilerin ardından milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı da belli oldu. Açıklanan verilere göre, memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 8,45 oranında zam yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:17:00 - 2021-07-05 10:37:34
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. 

Memur ve emeklinin zam oranı

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

Memur emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,45 zam yapılacak.

13 milyon emeklinin maaşı arttı

Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı.

Memura en az 4299 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

Eş yardımı 405,73,

0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

Emekliye en az 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Bayram ikramiyeleri de yatıyor

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması planlanıyor. Emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

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