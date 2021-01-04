2021 memur zammı ve emekli maaşı bugün belli oldu. Yaklaşık 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ile birlikte çalışan memurun gözü bugün açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çerilmişti beklenen açıklama geldi.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranı belli oldu.

Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı.

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylığı yüzde 7.96, memur emeklileri ve memurlar ise maaşlarını yüzde 6.96 zamlı alacağı belirtilmişti. Gelen veriler buna yakın bir zammın gerçekleştiğini gösterdi. Bu bilgiler ışığında 7.36 ve 8.36 olarak şekillendi.

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı için beklenen haber geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.