Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ilk zam oranı belli oldu. Bu sebeple hem memurlar hem de emekliler zamlı maaşların ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırmaya başladı.

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkı ne zaman yatacak?

2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

Memurlara verilecek % 2,5’luk ek zam 15 Ocak'ta maaşlara yansımayacak. Nedeni Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi. 15 Ocak'ta memur maaşları yüzde 27.9 zamlı yatacak.

Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmeleri ise 18 Ocak Salı gününe kaldı.

SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak