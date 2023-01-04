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Medya Memur ve emekli maaşlarına bir zam daha geliyor! "O tarihi bekleyin" deyip duyurdu
Medya

Memur ve emekli maaşlarına bir zam daha geliyor! "O tarihi bekleyin" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, yüzde 25 zam yapılan memur ve emekli maaşları ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 12:57:00 -
Memur ve emekli maaşlarına bir zam daha geliyor! "O tarihi bekleyin" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, yüzde 25 zam yapılan memur ve emekli maaşları ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Yıldırım, seçim öncesi ikinci zam beklentisi oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yıl ortası zammıyla birlikte maaş artışlarının kümülatif yüzde 77 olduğu açıklansa da, asgari ücretteki artış yıllık bazda yüzde 100’ü bulmuştu.

Asgari ücrette yapılan artış maaş, emekli maaşı zammında yapılmadı. Kısıtlı artış seçim öncesi ikinci zamma ihtiyaç duyulacağı ve bunun da iktidar tarafından yerine getirileceği beklentisine yol açtı."

 

 

 

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