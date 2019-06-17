Memur temmuz zammı son dakika en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli temmuz zamları için hop oturup hop kalkmakta. 3 Temmuz’da açıklanacak olan haziran ayına ilişkin enflasyon oranları 2019 Temmuz memur emekli zamlarına ilişkin son dakika habercisi niteliğinde olacak. Memur toplu sözleşme enflasyon zammı son durum. Memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Toplu sözleşmede memurlara temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlandı. Merkez Bankası'nın ilk 6 aylık enflasyon tahmini beklentisi gerçekleşmesi durumunda memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı ödenecek böylelikle emekli temmuz zammı yüzde 6.94’e çıkmış olacak. En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? 2019 memur maaş katsayısı nasıl hesaplanır?

Son dakika memur zam haberleri. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla maaşlar belli olacak ve 15 Temmuz 2019 tarihiyle hesaplara yatacak. Emekli ve memur maaşları 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? 2019 Memur maaş zam oranı. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4 zam aldılar, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Emekli temmuz zam tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %6.7, memurlar ve emeklileri ise %7.7 zam alacak. Memur temmuz zammı 2019, 2019 temmuz zammı, memurlar, 2019 temmuz memur zam oranları, 2019 temmuz memur zammı yüzde kaç, memur maaş hesaplama, 2019 temmuz memur maaş zam oranı, memur zammı 2019...

2019 memur maaş katsayısı nasıl hesaplanır?

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı.

Temmuz ayının yaklaşması ile "Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? yakından takip ediliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor. Böyle olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.7, memurlar ve emeklileri ise yüzde 7.7 zam almış olacaklar. Malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan faydalanabilecekler. Son yapılan zamda enflasyon yüzde 20,30 olmuş, memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı almıştı.

En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 6.7’lik zam gerçekleşirse en düşük SSK emeklisi maaşı 2.031 TL olacak. 2008 sonrası SSK emeklisi maaşı da 1.200 TL’ye çıkacak. En düşük Tarım Bağ-Kur’lu aylığı 1.354 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların aylığı da 1.715 TL’ye çıkacak. Memurların ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Memur ve emeklileri temmuzda toplu sözleşme uyarınca yüzde 5 zam alacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’i aşması halinde enflasyon farkı da memur ve emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Enflasyon yüzde 6.7 olursa memurlar yüzde 2.7 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla yüzde 7.7 zam alacak.