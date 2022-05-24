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Gündem Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Gündem

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 09:45:00 -
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından 3600 ek gösterge toplantısının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yayımladı.

Ali Yalçın sosyal medya paylaşımında: Her gün kamuoyuna birileri bir liste ilan ediliyor,ek gösterge çalışması şöyle olacak böyle olacak diye haberler yapılıyor. Kamu görevlileri haberler üzerinden tedirgin oluyor ve telefona sarılıyorlar. Herkes bilsin ki; Son toplantı mı ön toplantı mı teklifi görmeden bizim bu konuda cümle kurmamız mümkün değil.

'Bakanlıkta, herkesi memnun edecek adil,hakkaniyetli bir düzenleme arayışı içinde olduklarını çeşitli vesilelerle ifade etti. Umudumuz,gayretimiz ve beklentimiz de budur zaten. Memur-Sen Tokat İl Divan Toplantımızı icra ettik. Şubelerimizin yönetim kademeleri ve komisyonlarımızla yaptığımız toplantıda ekgösterge ve sözleşmeliler gündemimizi konuştuk. Memur-Sen İl Temsilcimiz Suat Mantar ve tüm şube başkanlarımıza,teşkilatımıza teşekkür ediyorum.' İfadelerini kullandı.

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