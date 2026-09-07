Memur-Sen, OVP'de 2026 enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e çıkarılmasına tepki gösterdi

Memur-Sen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 6 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseltilmesine tepki gösterdi; kamu görevlisi ve emeklisinin görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını beklediklerini bildirdi.

Konfederasyon açıklamasında, programın sabit gelirlilerin milli gelirden aldıkları payın artırılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve geçmiş dönemlerde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpların telafisine yönelik beklentileri göz ardı eden bir anlayışla hazırlandığı savunuldu.

2026 tahmini yüzde 16'dan 28,4'e, 2027 tahmini yüzde 9'dan 21'e

Açıklamada, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP'deki enflasyon hedef ve tahminlerine bakıldığında, 2025'teki 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hem Kamu İşveren Heyeti'nin hem de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun zam oranlarını belirlerken referans aldığı 2026-2028 OVP tahminlerinin piyasa gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunun bir kez daha görüldüğü kaydedildi. Şu değerlendirme yapıldı: "2026 yılı için daha önce yüzde 16 olarak tahmin edilen enflasyon oranının yüzde 28,4'e; 2027 yılı için ise yüzde 9'dan yüzde 21 oranına yükseltilmiş olması; kamu görevlilerine ve emeklilerine Hakem Kurulu Kararıyla yapılan maaş ve ücret artışlarının adaletsizliğini ve masada ısrarlarımıza rağmen gerçeğin görülmediğini ispat eden en somut veridir."

2027 yılına ilişkin enflasyon hedefinin bir yıl arayla 2,33 katına yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında açıklanan 2026 ve 2027 tahminlerinin "masanın iradesini baskılama ve alın terinin hakkını kısıtlama amacıyla belirlendiği"nin açık olduğu öne sürüldü.

Açıklamada ekonomi yönetiminin genel hedeflerinin önemsendiği ve desteklendiği de belirtildi: "Memur-Sen olarak, ekonomik istikrarın sağlanmasını, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesini, istihdamın artırılmasını ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme sürecine girmesini elbette önemsiyor ve destekliyoruz."

Yüzde 5+4 artışın güncellenmesi ve seyyanen zam talebi

Ekonomik programların gerçek başarısının, düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme kadar kazanımların toplumun bütün kesimlerine ne ölçüde yansıtıldığıyla da ölçülebileceği vurgulanan açıklamada, "Mali disiplin sağlanmalı; fakat kamu görevlilerinin alın teri üzerinden yapılmamalı. Ekonomik istikrar gerçekleşmeli; ancak çalışanların refahı da iyileştirilmeli. Sürdürülebilir büyüme olmalı; ama büyümenin nimetleri kamu görevlilerine ve emeklilerine eksiksiz yansıtılmalı. Enflasyonla mücadele edilmeli; fakat kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin satın alma gücü artırılmalı" ifadeleri kullanıldı.

Memur-Sen'in imzalamadığı 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2027 yılı için memur ve emeklisine yüzde 5 + yüzde 4 öngörülürken yeni OVP'de aynı yıl için yüzde 21 enflasyon beklendiği belirtilen açıklamada, "ekonomi yönetimi bir an önce politikasını gözden geçirmeli, memur ve emeklisinin maaş/ücretlerine de aynı düzeltmeyi yapmalıdır" çağrısı yapıldı.

Talepler ise şöyle sıralandı: "Hakem Kurulu Kararıyla 2026 yılında oluşturulan enflasyon kayıplarının acilen telafi edilmesini, 2027 yılı için verilen yüzde 5 + yüzde 4 artışın güncellenmesini ve Seyyanen Zamla iyileştirilmesini, Kamu çalışanları arasında oluşturulan ücret dengesizliğinin ve adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini; Kamu görevlisi ve emeklisinin görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını bekliyoruz."