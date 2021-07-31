Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Gök: Kimse kardeşliğimizi bozamaz

Saldırıyı kınayan Gök, “Mevlana hazretlerinin bağrında yattığı, hoşgörünün başkenti Konya'mızda üzücü bir olay vuku buldu ve iki aile arasındaki husumet bir alçak saldırı ile 7 kardeşimizin ölümüyle sonuçlandı. ‘Müslümanın Müslüman’a canı, malı ve ırzı haramdır’ düsturuna aykırı bu menfur saldırıyı tüm kalbimle lanetliyorum.” dedi.

“Kürtler, Türkler ve Araplar, bu ülkenin ve bu coğrafyanın asli unsurlarıdır”

Katliam üzerinden ırkçılık yapılmasına tepki gösteren Gök, “Türkiye olarak bu elim saldırı sonucu vefat eden kardeşlerimize üzülürken, olayı çarpıtarak kendi ajandalarındaki ayrılıkçı bakış açısını ülke gündemine taşımaya çalışan ırkçı faşistlerin Kürt, Türk ayrımı yaparak vatanımızın birlik ve beraberliğini yıkmak için harekete geçtiklerini ve sokakları hareketlendirmeye çalıştıklarını da görüyorum. Bu canları gözünü kırpmadan öldüren caninin yakalanıp hesabının sorulmasının yanında Orada çekilen ses kaydında ‘Burada bir tek Kürt kalmayacak’ veya 'Türk kalmayacak’ ses kaydı net değil ama ister Türk desin ister Kürt bunu diyen faşist bizden değildir ve bu faşist zihniyet ayaklarımızın altındadır. Bu provakatör ile ilgili cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyor, iki aile arasındaki şahsi husumetlerden kaynaklı bu menfur saldırıyı ve mağdur insanların cenazelerini mal bulmuş mağribi gibi ayrılıkçı ve bölücü zihniyetlerine alet etmeye çalışan zavallı yaratıkları da uyarıyor ve en üst tondan haykırıyorum; Onlar ancak birbirinin kardeşidirler’ hükmüne iman etmiş olan Kürtler, Türkler, Araplar, bu ülkenin ve bu coğrafyanın asli unsurlarıdır ve et ile tırnak gibidirler. Boşuna yorulmayın.” ifadelerini kulandı.

“Kötü niyetli şahıs ve örgütlere asla geçit vermeyeceğiz”

Hiç kimsenin Müslüman milleti birbirine düşüremeyeceğinin altını çizen Gök, “Önce Türkiye, sonra İslam alemi ve sonra da tüm dünya mazlumlarının güçlü sesi olacak ve dünyaya yeniden huzur, mutluluk ve adalet getirecek olan İttihad-ı İslam'ı ve onun doğal lideri olacak yeni, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleyemeyeceksiniz. Bundan sonra ne siz ne de tasmanızı elinde tutan emperyalist ve siyonist ağababalarınız binlerce yıldır kardeş olan bu Müslüman milleti inşallah birbirine düşüremeyecek, bizi bölemeyecek, bizi yenemeyeceksiniz. Biz millet olarak her zaman ve zeminde yaptığımız gibi bundan sonra da vatanımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğine yönelik her türlü eylem, tavır ve davranışın karşısında dimdik durmaya devam edecek, kötü niyetli şahıs ve örgütlere asla geçit vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.