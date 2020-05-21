  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?
için kalan
Aktüel

Memur-Sen Başkanı Çelebi’den Ramazan Bayramı Mesajı

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:01:21 -
Memur-Sen Başkanı Çelebi’den Ramazan Bayramı Mesajı

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.


Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınlayan Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “ Bayramlar bizim için özel ve anlamlı günlerdir. Bir arada olduğumuz özel zamanlardır. Ancak bu yıl Ramazan Bayramımı korona virüs salgını nedeniyle birbirimizden uzak ama kalplerimiz bir kutlayacağız. Bu salgın aramıza mesafeler koydu ve bize, bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bayramlar bizim toplumumuz için barış ve hoşgörünün simgesidir. Paylaşımlar artar, dargınlıklar, kırgınlıklar son bulur. Sokağa çıkmanın yasak olduğu bu bayram, evlerimizde kalplerimizi iyi ve güzel olana yönlendirelim. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkıp, birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edelim. Bu duygularla herkesin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı