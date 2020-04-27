Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan Ali Erbaş açıklaması: Bir aymazlık var

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevapladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin koronavirüs sürecini güzel yürüttüğünü söyleyerek pandemi sürecinde gündeme gelen evden çalışma sistemine ilişkin konuştu.

"Esnek istihdama karşıyız"

Yalçın, "Biz esnek çalışmaya karşıyız. Esnek isthdam çalışma modelini sağlıklı bulmuyoruz. Ama mevcut süreçteki çalışma şeklini pandemi nedeniyle destekliyoruz" dedi.

"Ali Erbaş harama haram dediği için hedef tahtasına konulmaya çalışıyor"

Ali Yalçın, Ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan sözlere ve girişimlere sert çıktı.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Ali Erbaş harama haram dediği için hedef tahtasına konulmaya çalışıyor. Burada bir hadsizlik var. Herkes haddini ve sınırını bilecek. Baronu görevi bu değil. İnsanların zorunlu dedikleri aidatlarıyla ayakta kalan bir kurumun bu açıklaması yapması doğru değil. Burada çok net çifte standart ve aymazlık var. Kurumsal kimliğe bu tarz görüşler yakışmıyor. Benim paramla ban küfretme hakkı yoktur" dedi.