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Aktüel Memur-Sen açlık sınırını açıkladı
Aktüel

Memur-Sen açlık sınırını açıkladı

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5.263,9 TL, yoksulluk sınırı ise 14.534,9 TL olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:28:00 -
Memur-Sen açlık sınırını açıkladı

 

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Nisan ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5.263,9 TL, yoksulluk sınırı ise 14.534,9 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 13,87’lik bir artış yaşandı. Nisan ayında Mart ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 69,3 artışla kuru soğan, yüzde 45,27 artışla marul, yüzde 42,26 artışla domates, yüzde 41,1 artışla patates, yüzde 36,78 artışla toz şeker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 21,43 azalışla salatalık, yüzde 15,42 azalışla kabak, yüzde 2,98 azalışla patlıcan, yüzde 1,31 azalışla bebek maması madde fiyatlarında yaşandı.

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