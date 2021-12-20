Memur maaşları ne kadar olacak 2022 | Memur maaşları son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşı açıklaması | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantıda memur maaşı zamları da masaya yatırıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlara müjde vermek istiyorum” sözleriyle önemli açıklamalarda bulundu. Peki, memur maaşları ne kadar artacak? Memur maaş zammı 2022
Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı 17 Aralık Perşembe günü açıklandı. Asgari ücretlilerin maaşlarından gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından gözler memur zamlarına çevrilmişti. Konu hakkında beklenen açıklama geldi.
Memur maaşları ne kadar olacak 2022 | Memur maaşları son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek, fiilen ücretlerinin artmasını sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.